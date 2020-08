Elvedi: „Gladbach-Abgang ist nicht geplant“

Nico Elvedi wird Borussia Mönchengladbach nach eigener Aussage vorerst wohl nicht verlassen. „Ich fühle mich sehr wohl“, sagt der Schweizer Innenverteidiger der ‚Bild‘, „wir spielen in der Champions League und wollen auch wieder in der Bundesliga vorne mitspielen. Also ein Abgang ist nicht geplant. [...] Gladbach ist eine echte Top-Adresse. Da müsste schon vieles stimmen, bevor man so einen Klub verlässt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Durch eine Vertragsklausel verlängerte sich Elvedis Arbeitspapier automatisch bis 2022, was der 23-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt. So könnte die Borussia auch im kommenden Jahr noch eine angemessene Ablöse einstreichen und seinen Verteidiger eine weitere Saison an Bord behalten.