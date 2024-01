Gegen Kiel: Hartberg pokert um Entrup

Im Poker um Maximilian Entrup, mit dem sich Holstein Kiel bereits über einen Wechsel verständigt haben soll, schaltet der TSV Hartberg auf stur. „Ich habe nichts am Tisch und auch keinen Bock, Max zu verkaufen“, erklärt Trainer sowie Sportdirektor Markus Schopp gegenüber der ‚Kronen Zeitung‘, lässt jedoch durchscheinen: „Aber klar, wenn ein tolles Angebot kommen sollte, müssten wir abwägen. Wir müssen uns allerdings auch nicht kleiner machen, als wir sind.“

Laut der Wiener Boulevardzeitung ist der deutsche Zweitligist bereit, eine Million Euro Ablöse für den Stürmer zu zahlen. Für den österreichischen Bundesligisten eine indiskutable Summe. „Er hat keine Ausstiegsklausel. Und für eine Million würden wir Max auch nicht hergeben“, so Sportchef Erich Korherr. Der 26-Jährige war in der laufenden Saison in 14 Pflichtspielen an ebenso vielen Toren beteiligt und steht in der Steiermark noch bis 2025 unter Vertrag.