Kiel mit neuem Stürmer einig

Maximilian Entrup könnte zum Zweitligisten Holstein Kiel wechseln. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist sich der 26-jährige Stürmer vom TSV Hartberg mit dem Aufstiegsaspiranten einig geworden. In trockenen Tüchern ist der Transfer damit aber nicht. Ablöseverhandlungen zwischen Kiel und den Österreichern laufen noch, zudem sind mehrere andere Klubs interessiert.

Dem Bericht zufolge hat auch der FC Schalke 04 den Torjäger für den Sommer auf der Liste, die englischen Zweitligisten Ipswich Town und Bristol City wollen ihn noch im Januar. Entrup kommt in dieser Saison auf acht Tore und drei Vorlagen in zwölf Einsätzen in der österreichischen Bundesliga. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.