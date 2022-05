Ito bleibt in Magdeburg

Tatsuya Ito wird auch in der nächsten Saison für den 1. FC Magdeburg auf dem Platz stehen. In einer offiziellen Mitteilung verkündet der Zweitliga-Aufsteiger, dass der 24-jährige Leihspieler von VV St. Truiden seinen Vertrag verlängert hat. Der japanische Offensivspieler war im Januar aus Belgien in die dritte Liga gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Tatsuya verfügt über eine enorme Qualität, auf engstem Raum Eins-gegen-Eins-Situationen zu lösen. Gerade gegen tief stehende Gegner ist er deshalb für unser Spiel ein wichtiges Element“, so Magdeburg-Trainer Christian Titz, der mit Ito einst schon beim HSV zusammenarbeitete.