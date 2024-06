Kean vor Wechsel innerhalb Italiens?

Sollte Moise Kean in diesem Sommer seine Zelte bei Juventus Turin abbrechen, könnte es ihn zur Ligakonkurrenz ziehen. Wie ‚Relevo‘ berichtet, haben Gespräche mit dem AC Florenz über einen Transfer des 24-jährigen Stürmers begonnen. Der 15-fache Nationalspieler von Italien soll bereits deutlich gemacht haben, zur Fiorentina wechseln zu wollen.

In der abgelaufenen Saison kam Kean bei Juve fast ausschließlich zu Einsätzen als Einwechselspieler. Ein Tor gelang dem einstigen Toptalent in 19 Ligaspielen aber nicht. Hinzu kam eine langwierige Verletzung in der Mitte der Saison, die den Torjäger außer Gefecht setzte. In Florenz will Kean nun offenbar den Neustart seiner stagnierenden Karriere wagen.