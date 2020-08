M’gladbach: Keine Eile bei Ginter & Elvedi

Max Eberl gibt sich in Sachen Vertragsverlängerung von Matthias Ginter und Nico Elvedi tiefenentspannt. „Wir haben beide bis 2022. Darüber sind wir froh, und das ist erst einmal das Entscheidende. So können wir das Vertragsthema in Ruhe weiter besprechen. Und dass es irgendwann Gespräche geben wird, ist klar“, erklärt der Sportdirektor gegenüber dem ‚kicker‘.

Die Gelassenheit des Kaderplaners ist auch begründet. Obwohl das Innenverteidiger-Duo international begehrt ist und vor allem Ginter bereits mit Klubs wie Inter Mailand, Atlético Madrid und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht wurde, droht kein Abgang. Beide haben mehrfach öffentlich unterstrichen, dass sie am Niederrhein bleiben wollen und zumindest in diesem Sommer keinen Vereinswechsel planen.