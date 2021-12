Modeste stichelt gegen Schmadtke

Der gestrige 3:2-Auswärtssieg des 1. FC Köln beim VfL Wolfsburg war für Doppelpacker Anthony Modeste eine besondere Genugtuung. „Ich bin heute glücklich, weil wir in Wolfsburg gespielt und gewonnen haben – gegen die Mannschaft von Jörg Schmadtke. Man trifft sich immer zweimal im Leben“, so der 33-Jährige nach dem Spiel gegenüber der ‚Sportschau‘.

Auf weitere Nachfrage, ob er Schmadtke damit etwas sagen wolle, legte Modeste noch einmal nach: „Es ist schön, hier zu gewinnen und Wolfsburg in die Krise zu schicken.“ Der Stürmer kennt den aktuellen Sportchef der Wolfsburger aus gemeinsamer Zeit in Köln. Schmadtke verkaufte Modeste 2017 nach China zu Tianjin Tianhai – ein Transfer, den der Stürmer nach eigener Aussage so nicht wollte.