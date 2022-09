Chelsea im Bellingham-Poker | „Phänomen Dybala“

Rennen um Bellingham

Jude Bellingham von Borussia Dortmund zählt zurzeit zu den heißesten Aktien im Fußball. Vor allem der FC Liverpool gilt als großer Interessent für den englischen Mittelfeldspieler, doch laut der ‚Sun‘ bringt sich nun auch der FC Chelsea in Stellung. Der Preis für den 19-Jährigen wird im kommenden Sommer bei geschätzten 120 Millionen Euro liegen. Ein Betrag, der Blues-Besitzer Todd Boehly nicht abschrecken wird, zumal man einen ablösefreien Abgang von N'Golo Kanté im nächsten Transfersommer befürchtet. Das Chelsea-Mittelfeld soll erneuert werden und Bellingham könnte eine wichtige Rolle dabei einnehmen. Das Rennen um den jungen Engländer scheint somit eröffnet.

„Sitz es aus, Son“

Heung-min Son erlebt zurzeit ein Formtief. Der ‚Daily Express‘ gibt dem Koreaner nun den Tipp: „Sitz es aus, Son.“ Trainer Antonio Conte wird erstmals seit zwei Jahren auf den 30-Jährigen in der Startelf verzichten. Der Coach sieht die Gründe für die bisher eher schwachen Auftritte in der hohen Erwartungshaltung: „Wenn man viele Tore schießt, ist die folgende Saison schwieriger, weil man kein Außenseiter ist.“ Noch in der vergangenen Spielzeit konnte Son mit 23 Toren den Golden Shoe als bester Torschütze der Premier League gewinnen.

Dybala begeistert

Mit viel Vorfreude begrüßten die Fans der AS Rom im Sommer ihren Neuzugang Paulo Dybala. Nun zieht die ‚Gazetta dello Sport‘ ein erstes Fazit und titelt: „Phänomen Dybala.“ Der sonst von vielen Verletzungen geplagte Argentinier blieb bisher verschont und überzeugte auf dem Feld. In einer von José Mourinho eher defensiv-ausgerichteten Mannschaft konnte der Angreifer einen Rekord einstellen. Mit vier Toren und zwei Assists in acht Spielen stellt Dybala zusammen mit Gabriel Batistuta die beste Scorerbilanz eines Roma-Spielers in den ersten Spielen.