El Kachati bestätigt Hannover-Angebot

Dass Hannover 96 großes Interesse an einer Verpflichtung von Youssef El Kachati hat, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Gegenüber ‚Voetbalprimeur.nl‘ bestätigt der 25-jährige Angreifer von Telstar, dass es Kontakt zum Zweitligisten gab: „Sie haben sich tatsächlich selbst gemeldet. Hannover ist ein großer Klub. Ich werde sehen, wohin die Reise geht.“

Weiter führte der Marokkaner aus: „Ich konzentriere mich jetzt auf die Play-offs, und darauf liegt im Moment der Fokus.“ Am morgigen Freitagabend findet das Rückspiel zwischen Telstar und Den Bosch statt. Die erste Partie am Dienstagabend endete torlos. Anschließend wird wohl auch Bewegung in die Personalie El Kachati kommen. Neben Hannover waren zuletzt auch Austria Wien, der FC Schalke 04 und der Hamburger SV am Torjäger dran.