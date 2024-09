United: Erste ten Hag-Entscheidung

Erik ten Hag darf offenbar als Trainer von Manchester United weiterarbeiten. Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichten, ist die Entscheidung gefallen, dass der Niederländer vorerst nicht ausgetauscht wird. Demnach soll es vor dem Europa League-Auswärtsspiel beim FC Porto am Donnerstag (21 Uhr) und dem Premier League-Spiel am Sonntag (15 Uhr) in Birmingham gegen Aston Villa keinen Trainerwechsel geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Trainerstuhl von ten Hag wackelt seit Monaten, die Niederlage gegen Tottenham Hotspur am gestrigen Sonntagabend markiert einen erneuten Tiefpunkt. Gegen die Spurs gingen die Red Devils zuhause im Old Trafford mit 0:3 baden.