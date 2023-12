Rückrunden-Leihe: Unions Hollerbach zur Konkurrenz?

Unter Ex-Coach Urs Fischer spielte Benedict Hollerbach bei Union Berlin lediglich eine untergeordnete Rolle – der 57-Jährige ließ Hollerbach seit dem Sommer insgesamt nur zweimal in der Startelf ran. Neu-Trainer Nenad Bjelica setzt dagegen mehr auf den wuseligen Angreifer, berief ihn zuletzt zweimal in Folge in die Anfangsformation. Die Gesamtbilanz des 22-Jährigen liest sich dennoch ernüchternd: Neun Bundesliga-Einsätze, 283 Spielminuten und ein Treffer.

Auch der Bundesliga-Konkurrenz der Eisernen bleiben diese Zahlen nicht verborgen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, zeigt der VfL Bochum Interesse an einer Leihe des Rechtsfußes. Die Bochumer wollen mit Hollerbach Takuma Asano (29) ersetzen, der mit Japan von Januar bis Februar bei der Asien-Meisterschaft weilen wird.

Bochum schon im Sommer dran

Ob das Anliegen der Bochumer in der Hauptstadt Gehör findet, bleibt abzuwarten. Für den Fall, dass es mit einer Hollerbach-Leihe nicht klappt, bereite der Revierklub bereits „Alternativen vor“.

Was Bochum unter Umständen hilft: Der VfL soll bereits im Sommer an Hollerbach dran gewesen sein, ein erneutes Umgarnen könnte dem Lockenkopf imponieren. Zudem wären dem ehemaligen U-Nationalspieler bis zur Rückkehr von Asano reichlich Spielanteile gewiss.