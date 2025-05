Bochum: Neue Rolle für Losilla

Beim VfL Bochum wird Kapitän Anthony Losilla nach der Saison eine neue Rolle übernehmen. Der 39-Jährige beendet seine Karriere und wird Co-Trainer beim künftigen Zweitligisten, wie Trainer Dieter Hecking heute auf der Pressekonferenz verriet: „Toto wird bei mir als dritter Co-Trainer fungieren. Er wird die Aufgabe eines Übergangstrainers haben und die jungen Spieler auf dem Weg in den Profifußball begleiten.“

Losilla spielte insgesamt elf Jahre für den VfL und absolvierte 363 Pflichtspiele, am Samstag (15:30 Uhr) steht beim FC St. Pauli dann seine letzte Partie an. „So eine Persönlichkeit wie Toto im Umfeld der Mannschaft zu haben, tut uns gut“, erläutert Hecking die Entscheidung, den Franzosen an seiner Seite zu behalten.