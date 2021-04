FC Bayern: Lewandowski zurück im Training

Robert Lewandowski hat einen entscheidenden Schritt in Richtung Comeback gemacht. Wie der FC Bayern verkündet, absolvierte der polnische Stürmer am heutigen Mittwochmorgen große Teile des Mannschaftstrainings. Dass der 32-Jährige am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (15:30 Uhr) in den Kader zurückkehren wird, ist folglich ein realistisches Szenario.

Lewandowski hatte sich Ende März im Länderspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra (3:0) eine Bänderverletzung im Knie zugezogen. In seiner Abwesenheit schieden die Münchner aus der Champions League aus, stehen in der Bundesliga aber vor dem Titelgewinn.