SGE: Toppmöller gibt Personal-Update vor RB-Duell

Eintracht Frankfurt wird beim morgigen Duell mit RB Leipzig (19:30 Uhr) ohne Innenverteidiger Tuta auskommen müssen. Das bestätigte Cheftrainer Dino Toppmöller im Rahmen der Spieltagspressekonferenz am Samstagvormittag. Der Brasilianer zog sich am Donnerstag bei der Europa League-Niederlage gegen Olympique Lyon (2:3) eine Wadenverletzung zu. Der 25-Jährige stand bisher in allen 13 Bundesliga-Partien von Beginn an auf dem Rasen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dafür steht Hugo Larsson nach überstandenen muskulären Problemen wieder zur Verfügung. Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz in der Messestadt darf sich Can Uzun (19) machen, der gegen Lyon mit einem Assist glänzte. Toppmöller lobte die gute Form des Offensivspielers: „Bei Can Uzun bin ich stolz auf seine Entwicklung, er hat immer weiter gearbeitet und nie das Vertrauen verloren. Er hat viel investiert und gezeigt, dass er der Mannschaft helfen kann. Für morgen ist er auch ein Kandidat für die Startelf.“