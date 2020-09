SGE: Bobic äußert sich zu Jovic-Gerüchten

Eintracht Frankfurt wird Luka Jovic (22) definitiv nicht von Real Madrid zurück an den Main lotsen. „Gar nichts“ sei an den Gerüchten dran, stellt Eintracht-Sportdirektor Fredi Bobic gegenüber der ‚Bild‘ klar. Zuletzt kursierten Meldungen, Frankfurt könne den verlorenen Sohn per Leihe zurückholen.

Nun ist klar, dass es sich dabei eher um Wunschdenken einiger Fans handelt. Zu einer möglichen weiteren Neuverpflichtung sagt Bobic: „Man kann nicht davon ausgehen, dass noch ein Riesen-Kracher kommt. Trotzdem lasse ich mir jede Tür offen, weil ich weiß, was in den letzten sieben bis zehn Tagen passieren kann.“