BVB: Sancho in der Startelf

Jadon Sancho steht nach seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund am heutigen Samstag erstmals wieder in der Startelf der Schwarz-Gelben. Das berichtet ‚Sky‘. Jamie Bynoe-Gittens soll dafür gegen den 1. FC Köln auf der Bank Platz nehmen. Der BVB, aktuell Fünfter, tritt um 15:30 Uhr beim Tabellenvorletzten an.

Für Sancho ist es der zweite Einsatz. Am vergangenen Samstag wurde der 23-jährige Engländer in der 55. Minute gegen den SV Darmstadt (3:0) eingewechselt und bereitete kurz darauf den Treffer zum 2:0 durch Marco Reus vor. Sancho ist bis zum Saisonende von Manchester United ausgeliehen, eine Kaufoption gibt es nicht.