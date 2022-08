M'gladbach: Hohe Schmerzgrenze bei Sommer

Borussia Mönchengladbach würde Torhüter Yann Sommer in diesem Transferfenster nur gegen eine stattliche Ablöse ziehen lassen. Laut ‚Bild‘ müsste der Preis im zweistelligen Millionenbereich liegen. Von konkreten Interessenten ist derzeit allerdings nichts bekannt. Der OGC Nizza und Manchester United waren dran, haben sich aber inzwischen umorientiert: Nizza verpflichtete Kasper Schmeichel (35) von Leicester City, United arbeitet an einer Leihe von Martin Dubravka (33/Newcastle United).

Sommers Vertrag läuft 2023 aus. Am gestrigen Samstagabend deutete der 33-jährige Schweizer gegenüber ‚Sky‘ an, dass eine Verlängerung im Bereich des Möglichen liegt: „Jetzt setzen wir uns zusammen in den nächsten Tagen, und dann werden wir informieren, wenn es etwas zu informieren gibt.“