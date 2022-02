Rangnick: Greenwood verhinderte Lingard-Wechsel

Die Verhaftung von Mason Greenwood hatte direkten Einfluss auf die Zukunft von Jesse Lingard bei Manchester United. Wie Ralf Rangnick im Pressegespräch mitteilte, hatte Lingard zum Ende des abgelaufenen Transferfensters die Freigabe für einen Wechsel: „Er weiß, dass ich bereit gewesen wäre, ihn gehen zu lassen, zumindest bis das Problem mit Greenwood auftauchte.“

Zuletzt gab es diesbezüglich widersprüchliche Aussagen von Rangnick und dem 29-jährigen Offensivspieler. In der Partie gegen den FC Burnley (21:00 Uhr) am morgigen Dienstagabend steht Lingard wieder im Kader der Red Devils. „Wir müssen jetzt nach vorne schauen, es gibt keine Probleme zwischen Jesse und mir. Ich bin sehr froh, ihn im Kader zu haben“, so der deutsche Coach.