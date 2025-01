Schalke gibt Wasinski schon wieder ab

Der FC Schalke 04 schickt Martin Wasinski nach einem halben Jahr zurück in seine Heimat. Nach Informationen der ‚WAZ‘ verleiht der Zweitligist den 20-jährigen Innenverteidiger samt Kaufoption an den KRC Genk. Dort soll der Jungspund in der zweiten Mannschaft, ergo in der zweiten belgischen Liga, Spielpraxis sammeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wasinski war erst im zurückliegenden Sommer von Sporting Charleroi ablösefrei zu den Königsblauen gekommen. In Gelsenkirchen wurde der belgische U20-Nationalspieler zuletzt bei der Zweitvertretung eingesetzt, einmal durfte er bei den Profis für 90 Minuten ran. Vertraglich ist Wasinski bis 2028 an S04 gebunden.