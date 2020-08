HSV nimmt Mihojevic ins Visier

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Abwehr ist der HSV offenbar in Griechenland fündig geworden. Laut ‚Sport1‘ hat Marko Mihojevic (24) von PAOK Saloniki das Interesse der Rothosen geweckt. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger war in der abgelaufenen Saison an Erzgebirge Aue verliehen, der Klub ließ jedoch eine Kaufoption in Höhe von 800.000 Euro verstreichen.

Während seine Leihe bei Aue mauserte sich Mihojevic zu einem der konstantesten Verteidiger der zweiten Liga. In 24 Ligaspielen stand der Bosnier auf dem Platz, ehe ihn eine Zehenverletzung zum Saisonende ausbremste. Bei Saloniki steht der Rechtsfuß nur noch bis Jahresende unter Vertrag.