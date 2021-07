Wegen der Reha: Neuer BVB-Vertrag für Schmelzer

Marcel Schmelzer hat seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag insgeheim bereits verlängert. Das berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘. Allerdings sei das neue Arbeitspapier nicht aus sportlichen, sondern lediglich aus versicherungstechnischen Gründen unterschrieben worden. Schmelzer, der sich nach einer Knie-OP in der Reha befindet, soll diese beim BVB durchführen. Damit die Dortmunder gegen alle Eventualitäten rechtlich abgesichert sind, muss der 33-Jährige jedoch Angestellter des Klubs sein.

„Wir haben ja betont, dass er gerne bei uns seine Reha fortführen kann“, bestätigt BVB-Sportdirektor Michael Zorc indirekt. Schmelzer ist bereits seit 2005 für Schwarz-Gelb aktiv, litt in den vergangenen Jahren aber an großen Verletzungsproblemen. An ein Karriereende denke der Linksverteidiger aber noch nicht.