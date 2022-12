Chelsea-Schock: Kreuzbandriss bei Broja

Der FC Chelsea muss eine bittere Nachricht verkraften. Wie die Blues offiziell mitteilen, hat sich Armando Broja im Zuge des Freundschaftsspiels gegen Aston Villa (0:1) einen Riss des vorderen Kreuzbands zugezogen. Der 21-jährige Stürmer muss operiert werden und wird damit für den Rest der Saison 2022/23 ausfallen.

Brojas Verletzung wirft voraussichtlich auch mögliche Transferplanungen der Londoner über den Haufen. Zuletzt stand eine Leihe des noch bis 2028 gebundenen Angreifers im Raum. In der laufenden Spielzeit kam der albanische Nationalspieler nur auf 287 Einsatzminuten in der Premier League. In 18 Kurzeinsätzen steht lediglich ein Treffer zu Buche. Als potenziellen Neuzugang für den Sturm hat Chelsea nach wie vor Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund im Blick.

