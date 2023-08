Gladbach-Kandidat Rieder findet neuen Klub

Fabian Rieder wechselt, wie von FT berichtet, vom BSC Young Boys in die Ligue 1 zu Stade Rennes. Der Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Bretonen einen Vertrag bis 2027. Nach FT-Infos fließen 15 Millionen Euro Ablöse für den 21-jährigen Schweizer, der auch bei Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel stand. Bei Rennes ersetzt Rieder den zum VfL Wolfsburg abgewanderten Lovro Majer (25).

Florian Maurice, Technischer Direktor, sagt: „Er hat trotz seines jungen Alters eine gewisse Erfahrung, da er seit über drei Jahren als Profi spielt. In einer Mannschaft, die Schweizer Meister wurde und im Europapokal gespielt hat. Nach dem Abgang von Lovro Majer verstärkt er das Mittelfeld und hilft uns, in allen Wettbewerben voll mitspielen zu können. Wir hoffen, dass er bei Stade Rennes all das zeigt, was er bei den Young Boys zeigen konnte.“