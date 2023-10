Neue Bedenken: Palhinha im Winter zu teuer für Bayern?

João Palhinha hätte eigentlich längst im Trikot vom FC Bayern auflaufen sollen. Der Portugiese weilte am Deadline Day in München und absolvierte den Medizincheck für einen Transfer. Am Ende senkte der FC Fulham den Daumen. Die Engländer fanden keinen Ersatz und sagten den Wechsel ab. Ob der 28-Jährige im Januar ein zweites Mal an die Säbener Straße kommt, darf angezweifelt werden.

Im ‚Bild‘-Podcast ‚Die Englische Woche‘ wird berichtet, dass der 1,90 Meter große Abräumer schon bei einem erfolgreichen Sommer-Transfer teurer geworden wäre als bisher erwartet. Die 65 Millionen Euro Sockelablöse hätten durch Boni auf satte 74 Millionen Euro ansteigen können. Weiter heißt es, durch Palhinhas Vertragsverlängerung bei den Cottagers im September wäre er im Winter noch teurer. Womöglich zu viel für die Bayern-Bosse.

Zusätzlich zur Preisfrage scheint beim 23-fachen Nationalspieler von Portugal auch eine Problematik mit dem Knie zu bestehen. Das berichtete ‚Sky‘ vor zehn Tagen. Im Großen und Ganzen mehren sich die Anzeichen, dass Bayern von einem erneuten Angebot für Palhinha absieht. Gut möglich, dass sich der Rekordmeister anderweitig umschaut. Klar ist aber weiterhin, dass aufgrund der dünnen Personaldecke auf der Sechserposition und in der Abwehr nachgebessert werden soll.