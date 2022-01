Fürth schnappt sich Linde

Tabellenschlusslicht Greuther Fürth holt Verstärkung an Bord. Wie der fränkische Bundesligist mitteilt, stößt der Schwede Andreas Linde zum Kader. Der Keeper unterzeichnet einen Vertrag bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablöse wird für den 28-Jährigen nicht fällig, sein Vertrag bei Molde FK aus Norwegen war Ende Dezember ausgelaufen. Nun freut sich Linde auf die neue Herausforderung in der Bundesliga: „Mit dem Wechsel in die Bundesliga geht für mich ein langgehegter Wunsch in Erfüllung in einer der besten Ligen Europas meine Chance zu suchen.“

Grund für die Verpflichtung des Schlussmanns ist der langfristige Ausfall von Stammkeeper Marius Funk (26). Dessen Platz hatte in den vergangenen Partien Sascha Burchert (32) eingenommen.