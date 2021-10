Vertragsgespräche: Leitner lässt sich Zeit

Moritz Leitner sieht mit Blick auf seinen bis Saisonende datierten Vertrag beim FC Zürich keine Eile. „In den nächsten Monaten werden wir uns zusammensetzen. Aber bis zum Sommer ist noch Zeit“, sagt der Mittelfeldspieler im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘. Leitner war im August ablösefrei von Norwich City in die Schweiz gewechselt, wo er sich in der Regel in der Startelf wiederfindet.

In Zürich, erklärt Leitner, habe er „bewusst nur für ein Jahr unterschrieben. Das war von mir so gewünscht, weil ich auf meiner letzten Station eine große Enttäuschung erlebt habe. Ich wollte nun erst einmal schauen, ob es auf menschlicher Ebene und vom Gefühl her passt. Auch der Verein muss sehen, ob er mit mir weiterarbeiten möchte.“