Fortuna verlängert mit Hennings

Rouwen Hennings schwört Fortuna Düsseldorf die Treue. Seinen im Sommer auslaufenden Vertrag hat der 34-jährige Stürmer um eine weitere Saison bis 2023 verlängert. „Ich bin stolz darauf, ein Teil dieses Traditionsvereins zu sein, und habe noch sehr viel Energie in mir, die ich gerne weiterhin für die Fortuna auf den Platz bringen möchte“, so Hennings, der im Sommer in seine siebte Fortuna-Saison gehen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs erklärt: „Rouwen ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er hat in den vergangenen Jahren sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga bewiesen, dass er ein Torgarant ist. Er ist daher absolut zurecht eine Identifikationsfigur und Publikumsliebling.“ Hennings steht in dieser Saison bei elf Toren in 24 Pflichtspielen.