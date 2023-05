Potter Favorit auf Trainerposten in Frankreich

Graham Potter könnte nach der unglücklichen Zeit beim FC Chelsea seine Trainerkarriere in der Ligue 1 fortführen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, ist der 47-Jährige Topkandidat beim OGC Nizza. Klubbesitzer Jim Ratfcliffe ist großer Fan des ehemaligen Brighton-Coaches. Der englische Milliardär würde gerne einen Landsmann auf der Trainerbank seines Klubs sehen. Mit Potter fanden bereits zwei Treffen statt.

Der bei den Blues geschasste Trainer kann sich grundsätzlich vorstellen, künftig in Nizza zu arbeiten. Unter Dach und Fach ist der Deal aber noch nicht. An der Côte d’Azur steht seit Januar Interimscoach Didier Digard an der Seitenlinie. Eine Dauerlösung ist der Ex-Assistent von Lucien Favre aber nicht. Eine Ablöse müsste der derzeitige Tabellenzehnte nicht berappen. Bei Chelsea hatte man sich mit Potter auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

