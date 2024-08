VfB-Transfers: Hoeneß kündigt „Qualitätsspieler“ an

Am Samstag (20:30 Uhr) trifft der VfB Stuttgart im Supercup auf Bayer Leverkusen und spielt um den ersten Titel der neuen Saison. Der Vizemeister der vergangenen Spielzeit musste in diesem Sommer den Preis des überraschenden Erfolgs zahlen und verlor einige wichtige Säulen der Mannschaft. Doch statt zu hadern, haben die sportlich Verantwortlichen einige Neuzugänge an Land gezogen, die das abgewanderte Personal bestmöglich ersetzen sollen.

Doch die Transferaktivitäten sind damit noch nicht beendet – zumindest wenn es nach Sebastian Hoeneß geht. Der Cheftrainer der Schwaben kündigte auf der Presskonferenz vor dem Duell mit dem Deutschen Meister an, dass es noch weitere Veränderungen im Kader geben wird: „Im Abwehrzentrum ist die Suche noch im vollen Gange, dort wollen wir einen absoluten Qualitätsspieler hinzuzubekommen. Dass wir da was suchen und brauchen, steht außer Frage.“

Mögliche weitere Neuzugänge könnten allerdings auch erst gegen Ende des Transferfensters nach Stuttgart kommen. „Wir sind noch nicht final, aber es wird auch ein bisschen Zeit brauchen. Wir haben schon sehr viele Spieler abgegeben und sehr viele geholt.“ Trotz der qualitativ hochwertigen Abgänge von Spielern wie Waldemar Anton (27), Hiroki Ito (25) und Serhou Guirassy (28) mache sich der Coach allerdings keine Sorgen wegen der kommenden Dreifachbelastung mit der Champions League. „Das wird herausfordernd, aber wir freuen uns darauf“, betont Hoeneß.

Zunächst liege der Fokus jedoch auf dem Supercup: „Das ist kein Testspiel, es ist ein offizielles Pflichtspiel. Darüber hinaus werden ein offizieller Pokal und ein offizieller Titel vergeben. Es ist zugleich das letzte Spiel vor dem Bundesligastart, der natürlich eine höhere Wertigkeit hat, das wissen wir einzuordnen. Wir spielen aber dennoch einen Titel aus und nehmen das sehr ernst.“