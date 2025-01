Fortuna: Klaus-Ersatz aus der Bundesliga?

Fortuna Düsseldorf hat für den bevorstehenden Abgang von Felix Klaus (32) zu Greuther Fürth bereits einen Nachfolger ins Auge gefasst. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll Moritz-Broni Kwarteng vom VfL Bochum zur Fortuna wechseln. Der Klaus-Abgang werde außerdem immer wahrscheinlicher, eine Ablöse zwischen 100.000 und 150.000 Euro steht im Raum.

Kwarteng würde den Flügelspieler positionsgetreu ersetzen. Der 26-Jährige kommt in Bochum nach einer längeren Verletzung nicht in Tritt, zudem kennt er Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune aus gemeinsamen Zeiten beim Hamburger SV. In dieser Saison kommt Kwarteng auf sieben Kurzeinsätze in der Bundesliga.