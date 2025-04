Bedient sich Bayern bei Manchester City?

Mit dem feststehenden Abschied von Thomas Müller (35) und möglicherweise auch Kingsley Coman (28) und Leroy Sané (29) stellt sich beim FC Bayern die Frage, wie die Offensive der Zukunft aussehen soll. Das Objekt der Begierde hört nach wie vor auf den Namen Florian Wirtz. Doch ob der Transfer des 21-Jährigen in diesem Sommer realisierbar ist, ist derzeit fraglich.

Eine kostengünstigere Alternative mit ähnlicher Veranlagung haben die Münchner in England aufgetan. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Rekordmeister in diesem Monat zum wiederholten Mal Scouts zu Manchester City geschickt, um Divine Mukasa zu beobachten.

Lehrmeister De Bruyne

Der offensive Mittelfeldspieler ist ein absolutes Toptalent und kommt derzeit für die U18 der Citizens in der U18 Premier League zum Einsatz. Diese nimmt der gebürtige Londoner in der laufenden Spielzeit komplett auseinander, traf in bisher 19 Partien für City 16 Mal und bereitete zudem 15 weitere Treffer vor. In der UEFA Youth League stehen für den 17-Jährigen in acht Partien drei Vorlagen zu Buche.

Der Linksfuß besticht durch seine extrem hohe Passgenauigkeit, große Laufbereitschaft sowie einen starken ersten Kontakt und gute Pressing-Resistenz. Dazu ist Mukasa ein starker Standardschütze.

Gelernt hat der fünffache U18-Nationalspieler unter einem der besten Mittelfeldregisseure seiner Generation. „Kevin De Bruyne ist mir ähnlich, was das ständige Streben nach Toren angeht. Bei den Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft von Man City habe ich versucht, das Beste aus seinem Verhalten zu machen. Er gibt jeden Tag alles, er ist ein guter Mensch, den man bewundern kann“, so Mukasa.

Auch Leverkusen dran

Neben dem FCB ist laut Romano aktuell auch Ajax Amsterdam an dem Talent interessiert und beobachtet die Situation. Zudem hat Bayer Leverkusen die Fühler ausgestreckt, das natürlich ebenfalls nach einem potenziellen Wirtz-Ersatz die Augen offen hält.

City ist dem Vernehmen nach bemüht, den Vertrag mit seinem Juwel langfristig zu verlängern. Durch den Abgang von De Bruyne (33) wird auch in der Profi-Mannschaft ein Platz im Mittelfeld frei.

Allerdings gilt das starbesetzt Haifischbecken des amtierenden englischen Meisters seit Jahren als schwieriges Terrain für Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Zudem hört auch bei den Skyblues die erste Alternative auf den Namen Florian Wirtz.