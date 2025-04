Silas hat keine Zukunft bei Roter Stern Belgrad. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der serbische Erstligist sich dazu entschieden hat, die Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro am Ende der Saison verstreichen zu lassen. Ein Grund: Ende März hatte sich der 26-Jährige am linken Sprunggelenk verletzt und auch der Knöchel soll betroffen sein, sodass eine mehrmonatige Pause mitsamt Operation droht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit kehrt Silas nach 24 Einsätzen (sieben Tore) zurück zum VfB Stuttgart, wo er noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Dem Bericht zufolge würden die Schwaben bei einem Angebot von acht Millionen Euro bereit sein, den Flügelspieler abzugeben. 2019 war der Publikumsliebling für genau diese Summe von Paris FC zum VfB gewechselt.