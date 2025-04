„Geht ganz schnell“: Wirtz vor Comeback

Schneller als gedacht wird Florian Wirtz wieder spielfähig sein. Am Dienstag absolvierte der 21-Jährige Großteile des Mannschaftstrainings, sodass Simon Rolfes im Anschluss feststellte: „Das geht jetzt ganz schnell. Die Integration findet diese Woche statt und dann wird er auch am Wochenende, wenn nichts passiert, spielfähig sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Werkself wartet sehnlichst auf das Comeback des Spielgestalters, der im Saisonfinale eine wichtige Rolle einnehmen kann. Mehr als vier Wochen fehlte Wirtz, gegen den 1. FC Union Berlin wird er am Samstag (15:30 Uhr) wieder zum Kader und womöglich sogar zur Startelf gehören. „Grundsätzlich ist er einer, der sehr schnell wieder fit ist. Jetzt hat er eine ganze Woche, um die kurzen Bewegungen, die Sicherheit in seinen Fuß zu bekommen. Das wird ihm helfen, und dann müsst ihr am Freitag Xabi fragen“, so Rolfes.