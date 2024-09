City verleiht Ndala zur PSV

Manchester City gibt Eigengewächs Joel Ndala ab. Wie die PSV Eindhoven offiziell bestätigt, wird der Linksaußen für eine Spielzeit aus Manchester ausgeliehen. Darüber hinaus sichert sich der Klub aus der Eredivisie eine Kaufoption.

Ndala ist in Manchester geboren und wird seit 2016 bei den Skyblues ausgebildet. Die Leihe in die Niederlande stellt den ersten Wechsel in der Karriere des 18-Jährigen dar. Für City war der englische U18-Nationalspieler zuletzt für die U21 in Premier League 2 aktiv.