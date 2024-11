Ganz enge Kiste: Alle Ballon d’Or-Stimmen bekannt

Bei der Wahl des Gewinners des Ballon d’Or ging es äußerst knapp zu. ‚France Football‘ hat nun gemeinsam mit ‚L‘Équipe‘ die endgültige Auszählung der Stimmen veröffentlicht. Dabei lag Rodri von Manchester City nur hauchzart vor Vinicius Junior von Real Madrid.

Bei insgesamt 6633 zu vergebenen Punkten gingen 1170 an den Spanier, der Brasilianer erhielt 1129. Der 41-Punkte-Vorsprung reichte Rodri am Ende für den Sieg. Kurioses Detail: Fünf Juroren hatten den späteren Gewinner nicht in ihren Top10, drei stimmberechtigte Journalisten verzichteten auf Vini in ihrer Auswahl der besten zehn Spieler.

Die Rangliste des Ballon d’Or 2024