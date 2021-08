Glücksfall Haaland: Einfach mal stur bleiben

Direkt nach dem ersten Spiel ist klar: Erling Haaland ist und bleibt die Lebensversicherung von Borussia Dortmund und in der Bundesliga einer der größten Unterschiedsspieler. Beim 5:2 zum Auftakt gegen Eintracht Frankfurt knipste der Norweger doppelt und war an allen Toren seines Teams beteiligt.

In Dortmund kann man sich glücklich schätzen, einen Torjäger dieser Qualität in den eigenen Reihen zu wissen. Und Michael Zorc und Co. können sich auf die Schulter klopfen, dass sie den Wechselgerüchten der vergangenen Monate – immer wieder auch angeheizt von Berater Mino Raiola – so stur entgegentraten.

Immer wieder wurde betont, dass Haaland in Dortmund bleiben wird. Anders als man das in der Vergangenheit bei Ousmane Dembélé oder Pierre-Emerick Aubameyang gemacht hatte. Das blieb auch so, als 175 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea im Raum standen und sogar Matthias Sammer sagte: „Es ist manchmal nicht so einfach, da kommt ein Irrer und zahlt 200 Millionen, wie soll ich das den Aktionären erklären?“

Chelsea schwenkte um

Die Hoffnung ist nun berechtigterweise groß in Dortmund, dass in diesem Sommer keine Erklärungen mehr nötig sein werden. Chelsea hat sich mit Romelu Lukaku eingedeckt, die spanischen Topklubs sind finanziell angeschlagen und Paris St. Germain ist nach der Verpflichtung von Lionel Messi bestens bedient. Einzig von Manchester City könnte wohl noch ein unmoralisches Angebot kommen.

Es sieht also stark danach aus, dass Haaland noch bis kommenden Sommer für den BVB auflaufen wird. Ein Glücksfall für die Borussia. Und das nicht nur, weil der 21-Jährige Tore am Fließband erzielt.

Haaland ist darüber hinaus einer, der seine Mitspieler mitreißt und von unbändigem Ehrgeiz angetrieben wird. Eigenschaften, die der BVB-Kader dringend benötigt. Nicht zu vergessen, dass Haaland mittlerweile auch eine weltweit beachtete Marke ist. Und so reibt man sich auch in der Dortmunder Marketingabteilung die Hände.