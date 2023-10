Werder unter Zugzwang: Pavlenka-Vertrag überrascht

Torwart Jiri Pavlenka könnte Werder Bremen schon nach der Saison ablösefrei verlassen. Nach ‚transfermarkt.de‘-Informationen ist das Arbeitspapier des 31-jährigen Tschechen nur noch bis zum Sommer gültig. Bisher war angenommen worden, Pavlenka sei bis 2025 an die Grün-Weißen gebunden.

Neben Pavlenka stehen auch seine beiden Torhüter-Kollegen Michael Zetterer (28) und Dudu (24) lediglich bis Ende Juni kommenden Jahres an der Weser unter Vertrag. Den Verantwortlichen bei Werder wird sich also in Kürze notgedrungen die Torwartfrage für die Zukunft stellen.

Seinen Stammplatz hat Pavlenka auch in dieser Saison wieder inne, allerdings kann auch der 1,96-Mann die großen Probleme der Grün-Weißen in puncto Defensiv-Verhalten nicht lösen. In acht Saisonspielen musste er bereits 20 Mal hinter sich greifen. Ein Bewerbungsschreiben für einen neuen Vertrag ist das nicht.