RB: Openda wirbt für Löw

Loïs Openda (25) würde bei RB Leipzig gerne auch in der kommenden Saison unter Trainer Zsolt Löw spielen. „Ehrlich gesagt: Ich mag diesen Trainer. Er weiß, was zu tun ist und er gibt uns die Energie, die wir brauchen, um an uns zu glauben“, zitiert der ‚kicker‘ den Belgier, der betont: „Klar würde ich gerne mit ihm weiterarbeiten, aber ich treffe nicht die Entscheidungen.“

Ursächlich für die jüngsten Siege gegen die TSG Hoffenheim (3:1) und den VfL Wolfsburg (3:2) ist für Openda die durch Löw vorgenommene Umstellung von der Dreierkette auf das ursprüngliche 4-2-2-2: „Das war auch zu Beginn unser System, und ich denke, dass es das Beste für Leipzig ist.“