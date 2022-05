Lewy kocht vor Wut | Milan schnuppert

Lewy außer sich

Die Zukunft von Robert Lewandowski beschäftigt die katalanische Presselandschaft in schöner Regelmäßigkeit. Mit Blick auf das große Interesse des FC Barcelona am 33-Jährigen gibt die ‚Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe eine Wasserstandsmeldung ab. „Lewandowski empört über die Bayern“, lautet die Schlagzeile. Der Pole sei vom Verlängerungsangebot des FC Bayern enttäuscht, sowohl aufgrund der Vertragslänge als auch in finanzieller Hinsicht. „Und da kommt der FC Barcelona ins Spiel“, so die ‚Sport‘, „Barça setzt alles daran, Lewandowski in diesem Sommer zu bekommen.“

Der Duft des Scudetto

Der AC Mailand schnuppert an der Meisterschaft. „Der Duft des Scudetto“, liegt laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ in der Luft. Beim 3:1-Sieg über Hellas Verona schnürte Sandro Tonali nach zwei Vorlagen von Rafael Leão einen Doppelpack. Dadurch liegen die Rossoneri zwei Spieltage vor Schluss zwei Punkte vor Stadtrivale Inter Mailand. Milan hat dennoch bereits die „Hände auf dem Scudetto“, wie der ‚Corriere dello Sport‘ schreibt. Für den AC wäre es die erste Meisterschaft seit 2011.

Ten Hags Teufelswerk

Manchester United sind die negativen Schlagzeilen nach der blamablen 0:4-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion sicher. Der ‚Daily Mirror‘ bezeichnet die Aufgabe für Erik ten Hag als „Job für den roten Teufel“. Die Dinge, die der künftige Cheftrainer zu erledigen hat, sind laut der Tageszeitung schnell aufgezählt: „Uniteds Verteidigung reparieren, Uniteds Mittelfeld reparieren, Uniteds Angriff reparieren.“ Ex-Profi Peter Crouch fasst den Zustand der Red Devils in seiner Kolumne in der ‚Daily Mail‘ treffend zusammen: „Vom Theater der Träume zum Friedhof der Champions“.