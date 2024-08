75-Millionen-Deal: Tottenham kauft Solanke

Tottenham Hotspur hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Wie die Spurs offiziell vermelden, kommt Dominic Solanke vom Ligakonkurrenten AFC Bournemouth. Dem Vernehmen nach überweisen die Londoner umgerechnet 75 Millionen Euro für den 26-Jährigen. Ein Teil der Ablöse kann durch leistungsabhängige Boni erreicht werden. Solanke wird dadurch zum vereinsinternen Rekordzugang.

Circa 15 Millionen Euro fließen aber aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung an den FC Liverpool. Die Reds haben sich beim Abgang des Torjägers 2019 clever abgesichert. Bei Tottenham unterschreibt Solanke einen Vertrag bis 2030.

Der englische Nationalspieler wechselte vor fünf Jahren aus Liverpool für 21,2 Millionen Euro inklusive 20-prozentiger Weiterverkaufsbeteiligung zum AFC. In 216 Partien gelangen ihm dabei 77 Tore und 31 Vorlagen. In London wird der Engländer mit einem Jahr Verzögerung in die Fußstapfen von Harry Kane treten. Außerdem könnte auch Stürmer Richarlison (27) die Londoner verlassen. Der Brasilianer steht vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien.