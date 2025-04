Der Verkauf von Omar Marmoush (26) an Manchester City bringt Eintracht Frankfurt bis zu 80 Millionen Euro ein. Hugo Ekitiké (22) wird vom FC Arsenal umworben und könnte bald einen ähnlichen Betrag einspielen. Zudem wirbt City auch um Hugo Larsson (20) – 60 Millionen stehen hier im Raum. Gut möglich also, dass Sportvorstand Markus Krösche im Sommer bei Neuzugängen in höhere Regale als gewohnt greifen darf.

Mit Dilane Bakwa hat Frankfurt längst ein potenzielles Ziel ausgemacht. Mit der Seite des 22-jährigen Rechtsaußen wurden bereits Gespräche geführt. Laut ‚Sky Sport CH‘ ist eine Einigung auf einen Vertrag realistisch. Allerdings ist da auch ein hohes Ablöse-Preisschild: 30 Millionen Euro will Racing Straßburg für sein Juwel, das noch bis 2027 gebunden ist, sehen. Diese Summe wäre neuer Eintracht-Rekord.

Doch ist Bakwa das wert? Klar ist: Als Linksfuß hätte er ein Alleinstellungsmerkmal in der Offensive der SGE. Die Eintracht sucht schon eine Weile genau nach diesem Spielertyp: Ein inverser Rechtsaußen, der immer wieder neue Spielsituationen durch Dribblings und gescheite Schnittstellenpässe vom Flügel aus kreieren kann. Nicht umsonst gibt es auch Gerüchte um das Interesse an Ritsu Doan (26) vom SC Freiburg. Liniensprinter oder Halbraumzehner hat Frankfurt jedenfalls bereits genug im Kader.

U21-EM im Sommer

Bakwa wurde bei Girondins Bordeaux ausgebildet und hat schon 32 Junioren-Länderspiele auf dem Buckel. 2023 ging der kopfballstarke 1,80-Meter-Flummi für zehn Millionen Euro nach Straßburg – dem Partnerklub des schwerreichen FC Chelsea. Entsprechend halten auch die Blues den Finger auf der Personalie Bakwa.

Matthieu Margueritte von der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato weiß zu berichten: „Bakwa wurde schon immer als großes Talent wahrgenommen und bestätigt das nun in Straßburg. Mit neun Vorlagen gehört er in dieser Saison zu den Top-Assistgebern der Ligue 1, dazu kommen vier eigene Treffer. Bei der U21-Nationalelf liegen mit Blick auf die EM im Sommer große Hoffnungen auf ihm.“ Geht es nach der Eintracht, ist Bakwas Verpflichtung bis dahin schon in trockenen Tüchern.