Galatasaray: Planänderung bei Jakobs

Galatasaray will Ismail Jakobs offenbar doch nicht mehr fest unter Vertrag nehmen. Wie ‚Sabah‘ berichtet, peilen die Türken Gespräche mit der AS Monaco an, um die Kaufpflicht beim Leihspieler aufzuheben. Eigentlich sieht die Vereinbarung vor, dass Gala den gebürtigen Kölner für acht Millionen Euro kaufen muss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da Jakobs aber seit seiner Ankunft in Istanbul im September zahlreiche Partien verletzt verpasste und auch darüber hinaus nicht restlos überzeugte, plant Trainer Okan Buruk nicht mehr zwingend mit dem 25-jährigen Linksverteidiger. Dass das in Monaco anders aussieht, darf ob der Vertragskonstellation jedoch bezweifelt werden.