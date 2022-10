Tottenham: Conte-Gespräche stehen an

Tottenham Hotspur hat Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Trainer Antonio Conte anberaumt. Laut ‚The Telegraph‘ wollen die Spurs nächsten Monat mit dem Italiener sprechen. Der Kontrakt des 53-Jährigen läuft nach der laufenden Saison aus, allerdings können die Engländer diesen per Option um zwölf Monate ausdehnen. Auch eine langfristige Verlängerung steht zur Debatte.

Conte verdient auf der Insel etwa 17 Millionen Euro jährlich. Er übernahm Tottenham in der vergangenen Spielzeit im November auf Platz neun und führte die Londoner anschließend auf den vierten Rang, gleichbedeutend mit der Champions League-Qualifikation. Die Spurs stehen derzeit an dritter Stelle in der Premier League und treffen heute (18:30 Uhr) daheim auf den FC Everton.