Begnadigt Schalke jetzt Drexler?

Bei Schalke 04 bleibt in der aktuellen prekären sportlichen Lage kein Stein auf dem anderen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, denkt man beim Zweitliga-15. mittlerweile über die Reintegration von Dominick Drexler (34) nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der erfahrene Offensivmann (131 Zweitligaspiele, 64 Scorerpunkte) war im April in die zweite Mannschaft verbannt worden, da er sich „über die Mannschaft gestellt“ habe. S04-Sportdirektor Ben Manga sagte noch im September zur Personalie: „Die Tür ist zu.“ Nun ist die Not auf Schalke aber so groß, dass es offenbar keine Denkverbote mehr gibt.