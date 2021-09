Vereinsloser Carroll will nochmal angreifen

Der seit diesem Sommer vereinslose Andy Carroll denkt noch lange nicht ans Karriereende. „Ich möchte in einer Mannschaft sein, die etwas erreichen will und Gas gibt, egal in welcher Liga“, so der Torjäger gegenüber ‚The Athletic‘. Ans Aufhören verschwendet er keinen Gedanken: „Nein, das tue ich nicht. [...] Ich habe noch so viel vor. Ich muss Fußball spielen. Ich muss Tore schießen. Ich muss Spiele gewinnen.“

Die Vereinslosigkeit setzt ihm und seiner Familie zu, räumt Carroll ein. „Die Kinder denken immer noch, dass ich bei Manchester City oder Barcelona unterschreiben werde“, erzählt der 32-Jährige, „wir wissen alle, dass das nicht passieren wird. Aber sie ermutigen mich immer noch, einen Verein zu bekommen – das ist es, was ich möchte. Ich möchte vor meiner Familie spielen und Spiele gewinnen.“ Carroll spielte einst für Newcastle United, den FC Liverpool, West Ham United und zuletzt erneut in Newcastle. Bei den Magpies erhielt er allerdings keinen neuen Vertrag.