Hütter nach Monaco?

Adi Hütter könnte sein Comeback als Trainer in der französischen Ligue 1 geben. Laut ‚L’Équipe‘ zeigt die AS Monaco konkretes Interesse am vereinslosen Österreicher. Die Monegassen suchen einen Nachfolger für den entlassenen Philippe Clement.

Hütter ist seit seinem Abschied von Borussia Mönchengladbach vor einem Jahr ohne Verein. Gehandelt wurde der 53-Jährige in den vergangenen Monaten auch bei Premier League-Klub Crystal Palace.

