Bester Spieler der Liga: Leverkusen hat Flügelflitzer im Visier

Mit neun Punkten Rückstand auf Rekordmeister Bayern München ist bei Bayer Leverkusen aktuell kaum an die Verteidigung der Sensations-Meisterschaft aus der vergangenen Saison zu denken. Die Defensive zeigt sich überraschend anfällig und auch die Offensive lässt ein wenig die Spielfreude und Überraschungsmomente der Vorsaison vermissen. Nicht umsonst hat der amtierende Doublesieger Rayan Cherki (21) von Olympique Lyon im Visier.

Dieser ist jedoch heiß umworben und dürfte sehr teuer werden. Nach FT-Informationen ist der Franzose nicht unter 30-35 Millionen Euro zu haben, zudem stehen die Konkurrenten Schlange. Ein Transfer könnte für die Werkself schwer zu realisieren sein. Eine Alternative für die Flügel scheint nun jedoch in Schweden gefunden worden zu sein. Der umworbene Außenstürmer hört auf den Namen Bazoumana Touré.

Bester Spieler der Allsvenskan

Der 18-Jährige spielt derzeit für Hammarby IF und führte den Verein mit neun Treffern und vier Vorlagen in 23 Partien in der gerade zu Ende gegangenen Saison zur Vizemeisterschaft. Der U20-Nationalspieler der Elfenbeinküste wechselte erst im März aus seiner Heimat vom ASEC Mimosas nach Schweden und eroberte die Liga im Sturm. Der Offensivspieler gilt als bester Kicker der Liga.

Nach Informationen von ‚Sky‘ beschäftigt sich die Werkself intensiv mit Touré, ließ ihn bereits mehrfach beobachten. Doch auch bei diesem potenziellen Neuzugang ist Leverkusen nicht ohne Konkurrenz. Aus der Bundesliga sollen sowohl der VfL Wolfsburg als auch RB Leipzig ebenfalls ein Auge auf den pfeilschnellen Ivorer geworfen haben. Und auch in der Premier League ist der Linksfuß kein Unbekannter – der FC Arsenal und Tottenham Hotspur haben sich laut dem Bezahlsender bereits in Stellung gebracht.

Auf beiden Flügeln zuhause

Keiner der Vereine soll sich bereits in konkreten Gesprächen mit dem Spieler befinden, diese werden aber laut ‚Sky‘ in den kommenden Wochen erwartet. Touré steht noch bis 2028 in Hammarby unter Vertrag und kommt vor allem über den linken Flügel, kann aber auch rechts auflaufen.