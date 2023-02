Fast fix: Matarazzo übernimmt bei Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim steht vor der Verpflichtung von Pellegrino Matarazzo. Wie der ‚kicker‘ und die ‚Bild‘ übereinstimmend berichten, hat sich der kriselnde Bundesligist mit dem 45-Jährigen auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Mit einer offiziellen Verkündung sei zeitnah zu rechnen.

Laut weitergehenden Informationen der Tageszeitung war eigentlich Ralph Hasenhüttl (55) die favorisierte Lösung der TSG-Verantwortlichen. Der ehemalige Trainer des FC Southampton habe jedoch klargestellt, dass er nicht zur Verfügung steht.

Nun schlägt also Matarazzo im Kraichgau auf. Schon am Samstag (15:30 Uhr) soll er die Mannschaft im Spiel gegen Bayer Leverkusen anleiten. Der US-Amerikaner war bereits zwischen 2017 und 2019 in Hoffenheim tätig. Während dieser Zeit füllt er die Posten des U17-Trainers und Co-Trainers der ersten Mannschaft aus. Bis zum Oktober 2022 war er Cheftrainer des VfB Stuttgart.