Nach Messerangriff: Monza gibt Update zu Marí

Nachdem Pablo Marí am gestrigen Donnerstag Opfer eines Messerangriffs wurde, informiert der AC Monza nun über den Gesundheitszustand seines Innenverteidigers. Der 29-Jährige ist am heutigen Freitagmorgen operiert worden, mit dem Ziel, zwei verletzte Rückenmuskeln zu rekonstruieren. Der Eingriff ist erfolgreich verlaufen und Marí kann in zwei bis drei Tagen das Krankenhaus verlassen.

Nach offiziellen Vereinsgaben kann Marí in rund zwei Monaten wieder ins Training einsteigen. Der spanische Innenverteidiger war von einem mutmaßlich psychisch gestörten Mann in einem Einkaufszentrum attackiert worden. Vier weitere Personen wurden verletzt, davon eine tödlich.