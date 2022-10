Mainz: Neuer Vertrag für Aarón?

Linksverteidiger Aarón Martín könnte seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bei Mainz 05 verlängern. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ steht eine Ausdehnung im Raum, nachdem der 25-jährige Spanier vor der laufenden Saison noch zu den Verkaufskandidaten gezählt hatte. „Man wird sicherlich irgendwann aufeinander zugehen“, bestätigt Sportchef Martin Schmidt.

In dieser Spielzeit ist Aarón auf der linken Außenbahn gesetzt. In sämtlichen neun Pflichtspielen stand der Linksfuß in der Startelf. Insgesamt bestritt er seit seiner Ankunft im Jahr 2018 102 Partien für die Mainzer.